Митинг евробляхеров: движение в правительственном квартале не перекрыли

Сегодня, 13:16

В толпе хотят аниматоры в костюмах куриц

Фото: Людмила Князьская-Ханова
Фото: Людмила Князьская-Ханова

Под зданием Верховной Рады продолжается митинг владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Водители требуют принять законопроект о снижении акциза на растаможивание машин.

Автомобили припаркованы по обе стороны проезжей части улицы Грушевского возле Верховной Рады, однако в отличие от летнего митинга, сейчас движение в правительственном квартале не перекрывают. В местах большого скопления протестующих открыта одна полоса. А там, где людей и машин меньше – две.


Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Машины на еврономерах с флагами в большинстве припаркованы начиная от верхнего выхода со станции метро Крещатик на улицу Институтскую, больше всего евроблях – под парламентом, где они припаркованы в два ряда. Массовости акции добавляет и оставленные на обочинах машины с украинскими номерами, которые здесь паркуют люди, работающие в районе правительственного квартала.

В целом возле парламента находится более двух сотен автомобилей. Люди стоят с флагами нескольких политических партий, есть также аниматоры в костюмах куриц. Проезд обеспечивают сотрудники полиции, которые периодически просят протестующих сойти с проезжей части.

Участники акции, представители общественной организации "Авто Евро Сила", требуют принятия законопроектов № 8487 и № 8488 с их замечаниями по снижению акциза на растаможивание авто на иностранных номерах.
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Автор:

Людмила Князьская-Ханова

Источник:

"Сегодня"

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