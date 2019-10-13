Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
27,06

Много солнца и тепла: какой будет погода в Киеве

13 октября, 08:49

Бабье лето очень кстати зашло в Украине на выходных, не обделив хорошей погодой и киевлян

/ Фото: Pixabay

В Киеве и Киевской области сегодня синоптики обещают хорошую погоду – много солнца и тепла до 22 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, сегодня в Киевской области будет не менее 19 градусов, а в Белоцерковском, Фастовском и Мироновском районах аж до +22.

В Киеве сегодня ожидается очень приятная погода с температурой воздуха до +21 и чистое солнечное небо.

Реклама

В тренде
На левом берегу Киева появился опасный маньяк

Отметим, что сегодня в целом по всей Украине ожидается бабье лето и в среднем по областям будет 20 градусов и никаких осадков.

Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре погода в Киеве преподнесла температурные сюрпризы. Первый месяц осени был контрастным и отметился семью рекордами. В Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского рассказали об особенностях прошедшего месяца.

Напомним, недавно популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев погода синоптики прогноз погоды

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве выпал мокрый снег: видео
В Киеве выпал мокрый снег: видеоДругие новости
Минута позитива: в Киевском метро девушка устроила яркие танцы, видео
Минута позитива: в Киевском метро девушка устроила яркие танцы, видеоДругие новости
В столичной подземке молодая пассажирка устроила импровизированный танец: видео
В столичной подземке молодая пассажирка устроила импровизированный танец: видеоДругие новости
Австралиец пытался с помощью взятки незаконно въехать на территорию Украины
Австралиец пытался с помощью взятки незаконно въехать на территорию УкраиныУкраина
На левом берегу Киева появился опасный маньяк
На левом берегу Киева появился опасный маньякДругие новости
Приговорили к 10 пожизненным срокам: в Киеве прошел
Приговорили к 10 пожизненным срокам: в Киеве прошел "суд над Путиным" (видео)Другие новости

Новости партнеров

Loading...