Много солнца и тепла: какой будет погода в Киеве

Бабье лето очень кстати зашло в Украине на выходных, не обделив хорошей погодой и киевлян

/ Фото: Pixabay

В Киеве и Киевской области сегодня синоптики обещают хорошую погоду – много солнца и тепла до 22 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, сегодня в Киевской области будет не менее 19 градусов, а в Белоцерковском, Фастовском и Мироновском районах аж до +22.

В Киеве сегодня ожидается очень приятная погода с температурой воздуха до +21 и чистое солнечное небо.

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Отметим, что сегодня в целом по всей Украине ожидается бабье лето и в среднем по областям будет 20 градусов и никаких осадков.

Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре погода в Киеве преподнесла температурные сюрпризы. Первый месяц осени был контрастным и отметился семью рекордами. В Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского рассказали об особенностях прошедшего месяца.

Напомним, недавно популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

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