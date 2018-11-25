Мокрый и прилипающий снег: синоптики прогнозирует в Киеве ухудшение погодных условий
Укргидрометцентр предупредил жителей столицы о гололедице
В ближайшие несколько суток, 25–26 ноября, в украинской столице ожидается налипание мокрого снега и гололедица, сообщает Украинский гидрометцентр.
"В ближайший час и до конца суток 25 ноября, в течение суток 26 ноября гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении Киевской горгосадминистрации со ссылкой Укргидрометцентр, обнародованного в воскресенье утром.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА, с целью предупреждения травматизма и предотвращения аварийных ситуаций, призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться правил поведения во время гололеда.
Напомним, что по прогнозам украинского Гидрометцентра, календарная зима придет в Украину "по графику" и не на голую землю. Уже начиная с воскресенья в Украину придут обильные снегопады, которые к юго-востоку страны будут чередоваться с дождями.
Как сообщалось, в ближайшее время страну накроет мощный снежный циклон.
Ранее сообщалось, что зима в Украине будет аномально теплой – средняя температура в этот период ожидается на два градуса выше нормы, а в декабре и январе в основном ожидается плюсовая температура.