Монумент Родина-Мать и здание МИД в Киеве погрузятся во тьму

В столице в рамках акции "Час Земли" на час отключат свет на ряде объектов

Фото: Максим Кудимец.

Монумент Родина-Мать и здание МИД в Киеве погрузятся во тьму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/de7/26d/5c9de726d615d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/de7/26d/5c9de726d615d.jpg 2019-03-29T11:40:00+02:00 Другие новости В столице в рамках акции "Час Земли" на час отключат свет на ряде объектов

В Киеве в субботу, 30 марта, на нескольких объектах на час отключат освещение, таким образом столица присоединится к акции "Час Земли". Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевгорсвет".

Выключат, в частности, архитектурно-декоративное освещение на таких объектах:

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и монумент Родина-Мать;

колокольня Михайловского монастыря;

Успенский собор Киево-Печерской Лавры;

колокольня Киево-Печерской Лавры;

Софийский собор с площадью и колокольней;

здание Министерства иностранных дел;

Монумент Независимости;

флагшток на Майдане Независимости;

Пешеходный мост через Днепр и других.

Напомним, 30 марта в 20:30 (по местному времени) Украина вместе со всем миром будет отмечать самое масштабное природоохранное событие, которое было основано Всемирным фондом природы WWF, – Час Земли.

В поддержку всемирной кампании в тысячах городов и городков Земли символически отключат лишнее освещение зданий и памятников, люди и организации будут проводить различные флешмобы, концерты и образовательные мероприятия.

Напомним, фотография монумента Родина-Мать в Киеве, сделанная с дрона, победила в ежегодном конкурсе сервиса SkyPixel.

Также мы писали, что на щите монумента "Родина-мать" после длительного перерыва снова открыли смотровую площадку. Подняться на высоту 91 метра может не каждый. Чтобы увидеть Киев с высоты птичьего полета, надо несколько попотеть. Подняться на самую высокую точку в Украине – дело не для слабонервных. На входе – обязательный фейс-контроль. В середине монумента два лифта, которые движутся под наклоном 75 градусов. На них поднимаемся до уровня груди статуи, а дальше начинается экстрим. Ступеньки очень крутые, пробираться вверх надо по узкому рукаву, в этот момент чувствуешь себя шпионом на секретном объекте из голливудского фильма. Но оно того стоит.

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