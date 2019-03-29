Монумент Родина-Мать и здание МИД в Киеве погрузятся во тьму
В столице в рамках акции "Час Земли" на час отключат свет на ряде объектов
В Киеве в субботу, 30 марта, на нескольких объектах на час отключат освещение, таким образом столица присоединится к акции "Час Земли". Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевгорсвет".
Выключат, в частности, архитектурно-декоративное освещение на таких объектах:
- Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и монумент Родина-Мать;
- колокольня Михайловского монастыря;
- Успенский собор Киево-Печерской Лавры;
- колокольня Киево-Печерской Лавры;
- Софийский собор с площадью и колокольней;
- здание Министерства иностранных дел;
- Монумент Независимости;
- флагшток на Майдане Независимости;
- Пешеходный мост через Днепр и других.
Напомним, 30 марта в 20:30 (по местному времени) Украина вместе со всем миром будет отмечать самое масштабное природоохранное событие, которое было основано Всемирным фондом природы WWF, – Час Земли.
В поддержку всемирной кампании в тысячах городов и городков Земли символически отключат лишнее освещение зданий и памятников, люди и организации будут проводить различные флешмобы, концерты и образовательные мероприятия.
Напомним, фотография монумента Родина-Мать в Киеве, сделанная с дрона, победила в ежегодном конкурсе сервиса SkyPixel.
Также мы писали, что на щите монумента "Родина-мать" после длительного перерыва снова открыли смотровую площадку. Подняться на высоту 91 метра может не каждый. Чтобы увидеть Киев с высоты птичьего полета, надо несколько попотеть. Подняться на самую высокую точку в Украине – дело не для слабонервных. На входе – обязательный фейс-контроль. В середине монумента два лифта, которые движутся под наклоном 75 градусов. На них поднимаемся до уровня груди статуи, а дальше начинается экстрим. Ступеньки очень крутые, пробираться вверх надо по узкому рукаву, в этот момент чувствуешь себя шпионом на секретном объекте из голливудского фильма. Но оно того стоит.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Монумент Родина-Мать и здание МИД в Киеве погрузятся во тьму". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пробка на Житомирской трассе: Infiniti столкнулся с грузовиком и перевернулся
По предварительной информации, водителя автомобиля Infiniti подрезали, и он въехал в грузовик
Домашнее насилие в Киеве: за год в полицию обратились 8400 человек
От женщин было 5764 обращения, от мужчин – 2631 обращение, а 50 раз в полицию сообщали дети