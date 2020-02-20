"Мост Кличко" перестал быть прозрачным: в мэрии рассказали, что будут делать со стеклами

В Киеве снова обсуждают тему стеклянного моста, открытого в мае прошлого года над Владимирским спуском, между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов. На этот раз киевлян взволновало, что стекла на мосту, которые поменяли из-за трещин в прошлом году – не прозрачные. Горожане говорят, что стеклянные вставки на мосту затерли обувью посетители и теперь сквозь них совершенно ничего не видно.

В Киевской городской государственной администрации сайту "Сегодня" прокомментировали ситуацию со стеклом на мосту. Там отмечают, что стекло на мосту испачкалось и коммунальные службы его помоют, как обычно это делают, моющими средствами.



"На некоторых элементах стекла есть царапины, вызванные гранитной крошкой от велодорожки. Но видно, что по краям стекло чистое и без механических повреждений. В ближайшие дни царапины заполируют. Поэтому, не надо сеять "зраду", – пояснил сайту "Сегодня" замглавы КГГА Вячеслав Непоп.

Напомним, буквально сразу после открытия с дорогим мостом и его стеклянным полом начались проблемы. На следующий день после открытия переправы, в конце мая, посетители заметили первое треснувшее стекло. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что имеет место диверсия и к виновным будет применено самое строгое наказание. Он пообещал, что существующую систему видеонаблюдения на мосту расширят за счет дополнительных камер под переправой.

Позже трещины на "мосту Кличко" заметили и на боковых перилах. Однако, несмотря на проблемы, новая достопримечательность Киева привлекает множество горожан и гостей столицы.

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