Мост на Владимирской горке в Киеве: что уже построено и когда он будет готов

"Сегодня" поработали лопатой, а власти готовятся успокоить ЮНЕСКО

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Мост на Владимирской горке в Киеве: что уже построено и когда он будет готов Василий Михальчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d89/450/5cad894505c0e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d89/450/5cad894505c0e.jpg 2019-04-10T09:21:00+03:00 Другие новости «Сегодня» поработали лопатой, а власти готовятся успокоить ЮНЕСКО

В Киеве достраивают скандальный пешеходный мост от Владимирской горки к Крещатому парку. "Сегодня" посмотрели, что уже построено и даже немного поучаствовали в сооружении переправы.

Подготовительные работы по строительству моста начали в ноября прошлого года, сейчас над Владимирским спуском уже стоят опоры и пролеты будущего перехода. Работа кипит, ведь сроки строительства поджимают — объект хотят закончить ко Дню Киева. Сейчас на четырех опорах высотой 22 и 32 метра смонтировали три пролета моста. Рабочие говорят, что на днях должны завершить последний четвертый, который соединит Владимирскую горку и Крещатый парк.

"Через две недели после установки последнего пролета по новому сооружению уже можно будет пройтись. Также идут работы по обустройству фонтана, который будет установлен на входе перед мостом на Владимирской горке", — рассказал нам Александр Спасибко, замглавы КГГА.

Интересно, что на стройке задействован самый большой в Украине автомобильный кран, который поднимает вес до 150 тонн. С его помощью устанавливают конструкции.

Платят 11 тысяч

Каждый день на объекте работает около сотни строителей и инженеров. В мае во время укладки асфальтного покрытия, обустройства стеклянных перил и освещения их число увеличится до 300. Получают рабочие 11 000 грн в месяц. Корреспонденты "Сегодня" предложили свою безвозмездную помощь. Работа нашлась: зарыть траншею с основой под будущий фонтана. После того как мы поработали лопатой, прораб показал, как пользоваться нивелиром — устройством для определения перепадов высот. Он позволяет минимизировать риск просчетов при строительстве мостов.













А затем инженеры показали нам карту оползнеопасных участков на объекте и схемы размещения защитных свай. Их забили 400 штук — так Владимирский и Крещатицкие холмы пытаются защитить от разрушения.

ЮНЕСКО и вопросы

Далеко не все киевляне разделяют целесообразность появления нового моста. Да и ЮНЕСКО высказывалась против строительства неподалеку от Софии Киевской и Лавры. В КГГА утверждают, что все замечания учли еще до начала работ, и представители ЮНЕСКО, которые прибудут в Киев во второй половине апреля, смогут в этом убедиться.

"Еще за два года до начала строительства мы начали согласовывать со всеми ответственными структурами техпроект моста — во всех организациях мы получили "зеленый свет", — заверяет Спасибко.

Также появились слухи о возможных повреждениях туннелей метро под мостом. В КГГА заверяют, что все потенциально опасные для метро работы проводились ночью, когда не ходили поезда: "Все делалось под контролем инженеров и проблем в туннелях не обнаружили".

Отметим, что мы подробно писали о конфликте, который разгорелся вокруг строительства моста.

Также напомним, что в Киеве начался масштабный ремонт "уставшего" Шулявского путепровода. Как сейчас выглядит перекрытый мост и строительная площадка под ним – смотрите в видео "Сегодня".

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АВТОР: Василий Михальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.