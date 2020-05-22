Как выглядит легендарный "мост Кличко" в первую годовщину: "всевидящее око", огороженные трещины и лужи

Во время карантина на мосту не так много посетителей, как обычно

В начале месяца Кабмин решил ослабить карантин. С 11 мая парки, скверы, зоны отдыха, уличные детские площадки стали открыты для посещения. Несмотря на это, популярный среди туристов центр Киева все еще остается относительно пустым. Но уже 23 мая запуск общественного транспорта позволит добираться к живописным местам столицы быстрее и дешевле.

Так совпало, что запуск наземного транспорта в столице (23 мая) и запуск метро (25 мая) совпадают с первой годовщиной Пешеходно-велосипедного моста. Мост через Владимирский спуск, известный в народе как "мост Кличко", был официально открыт 25 мая 2019 года. Мероприятие приурочили ко Дню Киева. За этот год с мостом случалось множество интересных событий. В преддверии первой годовщины моста мы навестили неоднозначного красавца, ведь в условиях карантина ему так одиноко!

"Я помню все твои трещинки"

Фирменными "фишками" нового моста должны были стать стеклянные вставки. Быстро выяснилось, что необычное покрытие моста умеет удивлять по-разному. На следующий день после официального открытия, 26 мая, на стеклянном полу моста появились трещины.

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В июле трещину заметили на опоре, а затем способность к мелкой фрагментации продемонстрировало и боковое "антивандальное" стекло моста. Позже вставки в полу укрепили специальной рамой из плотной стали. К сожалению, это не спасло конструкцию, и в годовщину одно из стекол встречает нас пестрым, но совсем не праздничным аварийным ограждением. Последняя трещина появилась всего за неделю до нашего визита – 14 мая. Как видим, спустя неделю проблему не устранили.

Через ограждение удается сфотографировать покрытое паутиной трещин стекло. Вот как выглядит его узор:

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Во время нашего визита небольшой дождь предупреждает о еще одной опасности – вода собирается у одного края стекла. Небольшие, но вполне глубокие лужицы воды не исчезают, что говорит как о герметичности конструкции, так и об отсутствии дренажа.

Фото: Лужи на стеклянных вставках достаточно глубокие, чтобы промочить кроссовки. Прыгать на таком стекле не решаемся

Сквозь эти стекла интересно наблюдать за проезжающими внизу машинами, но если вступить в воду, можно не только промочить ноги, но и как следует поскользнуться на гладком стекле. Но не будем омрачать "день рождения" моста тягостными думами, а осмотримся вокруг. В карантин, без толп любителей селфи, уличных музыкантов и чемпионов по прыжкам на стеклах мост особенно красив.

Один, но не одинок

В "докарантинные времена" мост был больше просто "пешеходным", чем "велосипедно-пешеходным". Прохладный ветер, большая высота и красивый вид привлекали сюда больше людей, чем он мог вместить. Теперь существующие транспортные ограничения не позволяют сюда добраться так же легко, как раньше. А значит, в полдень тут можно встретить лишь сильнейших из рода человеческого. Таких мы насчитали несколько человек.

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Из пешеходов за 15 минут наблюдений мы заметили лишь двух девушек, искавших красивого вида для свежего фото в Instagram, двоих владельцев шикарных собак, двоих полицейских и двоих спортсменов-бегунов.

Беглый анализ местности привел к обнаружению кем-то брошенной медицинской маски, так что добавляем к нашему списку безымянного коронавирусного диссидента.

Мост снова притягивает мототранспорт

Способность украинцев проверять судьбу на прочность отпечаталась в истории нашего великого народа. Когда-то запорожцы бросались в схватку с собственной судьбой, проверяя пороги Днепра на прочность. Сегодняшние козаки у тех же берегов Днепра проверяют на прочность стеклянный мост.

На пешеходно-велосипедный мост несколько раз взбирались скутеры, мотоциклы, и даже внедорожник Mercedes Benz GL весом более двух тонн! В том числе, чтобы контролировать практиков дисциплины "сопротивление материалов", на мосту стали дежурить копы и была установлена специальная камера.

Сегодня бдительный надзор правоохранителей не мешает гонщикам рассекать по мосту. Водитель с желтым рюкзаком промчал прям перед нашими носами. Впрочем, доставщики позволяют себе и не такое, поэтому не будем судить строго.

О том, что происходит на самом "людном" мосту в карантин – смотрите в нашем видео:

Трещина на мосту Кличко: что с ней будет дальше и когда ждать ремонта

Сразу после того, как стекло на мосту было повреждено, журналисты сайта "Сегодня" поинтересовались в КГГА о дальнейшей судьбе аварийного "окошка". В администрации не стали говорить о причинах очередных трещин, объяснив, что обстоятельства выясняются.

Тогда же чиновники рассказали, что на переправу действует гарантия, то есть исправление дефектов будет выполняться за средства подрядчика. В этот раз оперативного ответа получить не удалось. Киевская администрация вовсю готовится к грядущему запуску городской инфраструктуры, поэтому ответ на текстовый запрос оставим на будущее.

После самого первого инцидента, произошедшего практически год назад, мэр Кличко объяснял повреждения действиями вандалов. Тогда же мэр продемонстрировал мастерство менеджмента – замену поврежденного стекла произвели на следующий день. По словам Кличко, повреждения не могли носить естественный характер. То есть это была умышленная порча поверхности.

"Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается, – акт вандализма", – говорил мэр 26 мая 2019 года.

Как добраться до пешеходно-велосипедного моста между Владимирской горкой и аркой Дружбы Народов (адрес, карта)

После отмены карантина мост, очевидно, снова наполнится туристами. В условиях сложной транспортной ситуации мы добирались до моста на авто. Для этого мы проехались по Крещатику в сторону Владимирского спуска, оставили автомобиль у Национальной филармонии и поднялись к мосту со стороны Арки Дружбы народов.

Карта: Путь на авто по Крещатику часто сопровождается пробками

Владимирский спуск, связывающий Европейскую и Почтовую площади, – очень красивая, старинная, но в то же время перегруженная автомобилями улица, поэтому перед поездкой следует запастись терпением.

Фото: Поток машин на Владимирском спуске

Поэтому проще и быстрее добираться до места на общественном транспорте. Дальше есть два варианта – пешком с Майдана Незалежности или от Почтовой площади. Быстрее всего пройтись от Майдана по Крещатику в сторону Украинского дома, и подняться по ступенькам к Арке Дружбы народов.

Путь пешком от Майдана к мосту занимает не больше 10 минут

Во время этой 700-метровой прогулки вы пройдетесь мимо важных мест Евромайдана – Дома профсоюзов, улицы Грушевского, Европейской площади, Украинского дома.

Если во время пути свернуть к Украинскому дому и подняться к Владимирской горке, можно выйти к противоположной стороне моста. В таком случае путь займет в два раза больше времени, но затронет не менее живописные исторические места Киева с панорамами на Днепр

Альтернативный маршрут от Майдана к Владимирской горке

Путь от ст. м. "Почтовая площадь" подойдет тем, кто не боится резких подъемов.

Как пройти к мосту Кличко с Почтовой площади по Владимирскому спуску

Выйдя из метро, нужно свернуть на Владимирский спуск и пройти 10-15 минут в горку.

Вид на Почтовую площадь с моста позволяет оценить расстояние

Автомобили, проезжающие по брусчатке, создают сильный шум, поэтому если вы отправитесь на мост с собеседником, лучше подняться по одной из тропинок на Владимирскую горку.

Альтернативный путь на мост с Почтовой площади

Преимущество такого пути – возможность пройти под стеклянным мостом. С такой ракурса он кажется еще выше.

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