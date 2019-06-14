Муниципальная охрана появится еще в трех киевских парках

Сотрудники КП будут патрулировать Владимирскую горку, Крещатый Яр и парк "Победа"

Фото: КГГА.

"Муниципальная охрана" появится еще в трех столичных парках. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На этой неделе "Муниципальная охрана" появится еще в трех парках: "Владимирская горка", "Крещатый Яр" и парке "Победа", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что подавляющее большинство личного состава "Муниципальной охраны" – участники боевых действий, ветераны АТО/ООС.

"Свой профессионализм охранники, в частности, уже доказали в парках "Киото", "Наталка", "Сырецком", где после появления "Муниципальной охраны" значительно улучшилась криминогенная ситуация. Аналогичные результаты есть и в медучреждениях, где охранники, например, предупредили случаи неадекватного поведения посетителей, которые угрожали здоровью персонала и пациентов. Коммунальное предприятие, например, привлекали к охране общественного порядка во время празднования Дня столицы и Дня Киева, что также имело положительные результаты", - уточнили в КГГА.

Напомним, что в Куреневском парке в Подольском районе Киева установили новый бокс с кнопкой для вызова экстренной помощи. Это небольшой сине-белый металлический ящик с красно-синей мигалкой на верху. Ранее, как сообщали "Сегодня", несколько таких устройств разместили на Владимирской горке.

Также мы писали, что Национальную полицию вооружили немецкими пистолет-пулеметами MP-5.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Муниципальная охрана появится еще в трех киевских парках". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"