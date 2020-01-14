Мусора п*дарасы: мужчина в Киеве "влетел" на штраф из-за оскорблений полицейских

/ Фото: Нацполиция

В Киеве суд оштрафовал мужчину, который оскорблял правоохранителей.

Об этом сообщается на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Как написано в тексте постановления суда, 27 октября 2018 года мужчина – инвалид ІІ группы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался в адрес полицейских

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"Восклицал: "Мусора п*дарасы", чем нарушил общественное спокойствие и гражданский порядок", – говорится в тексте.

Мужчина признал свою вину в сквернословьи. Суд квалифицировал его действия как мелкое хулиганство. Также он назначил наказание в виде штрафа в размере семи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан – 119 грн.

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Ранее психологи объяснили, почему люди используют нецензурную лексику.

Напомним, что не всегда ругательства и нецензурная лексика – признак неграмотности, недалекого ума или плохого владения языком, считают психологи.

Как показали исследования, виртуозное владение матом наоборот – может отображать, как раз умелое владение языком.

Ругань как таковая может стать привычкой, но используется она в различных контекстах и для различных целей: для лингвистического эффекта, чтобы передать эмоции, для смеха, или, возможно, даже, чтобы вызвать у собеседника намеренно негативное впечатление.

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