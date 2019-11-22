Музей памяти жертв Голодомора оборудуют уникальным для Киева наклонным лифтом

Фото: facebook.com/PavelAvdokushynReviewer

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В Киеве продолжается строительство второй очереди Национального музея "Мемориал памяти жертв Голодомора". Работы ведутся под склоном парка Славы, где рядом возведена первая действующая часть музея с обелиском в виде свечи. Чтобы узнать, как идет строительство, сайт "Сегодня" пообщался с автором проекта, архитектором Андреем Миргородским.

Строительные работы ведутся здесь больше чем полтора года. Сейчас возводится только основание под само здание.

"Сам музейный комплекс будет четырехэтажным. Первый этаж – входной. В нем ничего не будет, кроме самого входа и лифта. Остальные этажи – два музейных и один технический. На данный момент строится только фундамент под здание. На месте работает много разной строительной техники и около 50 рабочих. Даже задействован проходческий щит для строительства тоннеля, он уже под землей. Строительство второй очереди музея планируется закончить в 2023 году, к юбилейной дате памяти жертв Голодомора. Смета в полном объеме еще не готова, но это обойдется в более чем миллиард гривен", – рассказал нам Андрей Миргородский.

Само строительство ведется на очень сложной площадке. Туда затруднен подъезд техники и для строительства она не очень удобная – склоны и овраг. Киевляне, гулящие возле парка Славы, заметили возле действующего музейного комплекса конструкцию, напоминающую шахту метро. Всех интересует: что это такое?

"Это инженерный коридор. Там в первой очереди строительства были заложены все инженерные сети: электричество, водопровод, тепло. Все это вывелось в специальную подземную камеру. Теперь, дождавшись начала второй очереди строительства музея, все эти инженерные сети будут продлены к новому зданию музея, как это было заложено в проекте. Для этого будет сделана вертикальная проходка щитом, а потом горизонтальная, чтобы к новому комплексу проложить все инженерные сети. Длина тоннеля составит 130 метров", – поясняет Миргородский.

Общая площадь нового музея составит 15 тысяч квадратных метров. По словам автора проекта, там появится большой зал с постоянной экспозицией. Конференц-залы, большой кинозал, библиотека, образовательный центр, научный центр по исследованию Голодомора, офисные помещения. Также тут откроют специальные музейные мастерские, технологический этаж с современным оборудованием, хранилище для экспонатов.

Проектом предусмотрена зона правительственных встреч – для высоких гостей из-за рубежа. Также появится несколько кафе. Обустроят служебные гаражи и место для хранения уборочной техники.

"Сейчас недалеко от строящегося музейного комплекса возводится парковка для транспорта. Для этого срезали часть холма на Днепровском спуске. Это будет парковка для общественного и частного транспорта. Также там предусмотрена смотровая площадка. Оттуда посетители смогут попасть в сам музей. К этой площадке планируется строительство эскалатора от станции метро "Днепр". Возможно, это станет реальностью в третьей очереди строительства музейного комплекса. Эскалатор был заложен в проекте и если он будет построен, то посетители смогут добраться в музей, доехав к станции метро "Днепр", – добавляет Миргородский.

Кстати, здание музея будет полностью доступно для людей на инвалидных колясках. Перемещаться по нему можно будет на лифтах.

"Музей оборудуют уникальным для Киева транспортным сооружением – наклонным лифтом. Таких лифтов в Украине еще никто не делал. Он будет двигаться под уклоном. Его маршрут около 100 метров. Это будет подземный наклонный лифт с промежуточной остановкой на Аллее Памяти. Зайти в него посетители смогут возле Зала Памяти (в первой очереди музея) и выйти на входе в новую часть музея", – поясняет Андрей Миргородский.

Напомним, в 2017 году власти обещали, что Музей-мемориал памяти жертв Голодомора в Киеве достроят через два года.

В прошлом году в почти трехмиллионном Торонто в Канаде прошла официальная церемония открытия мемориала жертвам Голодомора.

Все подробности в спецтеме Голодомор

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