Музыкальные инструменты из мусора: киевлянин создает уникальные гитары и скрипки

Программист делает гитары и скрипки из старой мебели, которые находит на мусорных свалках Киева. И уже есть немало клиентов, желающих приобрести необычные инструменты. Почему мастер решил делать их именно из такого материала и действительно ли их звучание неотличимо от голоса фабричных, решили узнать новости "Сегодня".

На первый взгляд, это обычный мусорник, но не для Богдана. Он видит здесь нечто большее. Немедля, ломает старые деревянные стула сразу объясняет, зачем. Стучит по дереву:

"Слушайте, хорошо звучит. Это может быть элементом конструкции гитары, грифом. Он может быть резонансной частью".

В юности Богдан играл на обычных гитарах. А позже начал искать новое звучание и присматриваться к старой мебели.

"Классный инструмент, он должен быть из соответствующего дерева: максимально сухое, твердые породы древесины. И я подумал, что я могу убить одним выстрелом несколько зайцев. Они хорошо звучат, хорошо выглядят и это экологично", – рассказывает мастер.

Специально для новостей "Сегодня" он показывает еще не готовые инструменты. Вскоре это будут первоклассные скрипка, семиструнная и тревел-гитара, убеждает Богдан. А недавно на этом столе лежали просто обломки столов, стульев, кухонных досок и даже яхты. Чертежи мастер ищет в интернете. Уже и зарабатывает на этом. Просит от 400 долларов за инструмент. Заказывают даже из-за границы. Но пока это все только хобби.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, американец переехал из США в полтавское село ради своего хобби. Этнический украинец Юрий Фединский родился за океаном, а когда приехал на историческую родину – влюбился в нее и остался в украинском селе. Кроме любимой Наташи у него еще одна любовь – бандура.

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