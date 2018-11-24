На Андреевском спуске демонтируют кран на месте скандальной стройки отеля

Сегодня, 14:07

Правоохранители изъяли у "охранников" застройки семь единиц травматического оружия

Фото: facebook.com/valentyn.mondryivskyy
Фото: facebook.com/valentyn.mondryivskyy

На стройплощадке отеля на Андреевском спуске в Киеве коммунальщики вместе с полицией начали разбирать незаконно размещенный строительный кран. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский в Facebook.

"Кран на Андреевском демонтируют! (…) Сегодня утром начался демонтаж незаконно размещенного строительного крана, чтобы освободить проезжую часть улицы. У "охранников" строительства столичная полиция изъяла 7 единиц травматического оружия и задержала молодых людей", – сообщил он.

Валентин Мондриевский напомним, что ранее мэр столицы Виталий Кличко обращался с требованием к застройщику остановить все работы по возведению скандального здания на Андреевском спуске, 14-16, до полного согласования проекта с градостроительным советом и общественностью. Однако строительство не прекратилось.

"Если застройщик не сделает макет здания по скорректированному проекту и не представит его вместе со всеми разрешительными документами, которые удостоверяют законность строительства, градостроительному совету столицы, город вынесет на сессию Киевсовета вопрос о расторжении договора аренды земельного участка", – отметил замглавы КГГА.

Валентин Мондриевский также подчеркнул, что Андреевский спуск является визитной карточкой столицы, поэтому "нагло строить "монстров" в историческом центре город не позволит".

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Как известно, на Андреевском спуске, 14-16 намеревались построить 7-этажный отель с мансардой. В комплекс должны были войти отель на 182 номера, ресторан, фитнес-центр и паркинг на 25 машиномест. Планировать, что здание отеля будет до 30 м в высоту. Генподрядчиком выступила одесская фирма "Кадорр-Украина" бизнесмена Аднана Кивана. В июне 2018 года Киеврада поддержала расторжение договора аренды с застройщиком отеля, однако стройка продолжилась.

Также сообщалось, что 29 октября окружной административный суд Киева разрешил застройщику отеля на Андреевском спуске в Киеве построить забор и запретил препятствовать работе башенного крана.

А 9 ноября на стройплощадке отеля на Андреевском спуске неизвестные мужчины подорвали несколько петард. После этого полиция закрыла доступ на площадку и провела расследование.
КГГА, стройка, кран, андреевский спуск

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