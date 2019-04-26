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На ЧАЭС завершились испытания объекта "Укрытие"

Сегодня, 11:47

Новый безопасный конфайнмент предотвратит дальнейшее попадание радиоактивных материалов в окружающую среду

Фото: ebrd.com
Фото: ebrd.com.

На Чернобыльской АЭС успешно завершились окончательные приемочные испытания объекта "Укрытие". Об этом сообщила пресс-служба Европейского банка реконструкции и развития.

"Успешное завершение 72-часовой пробной эксплуатации объекта накануне 33-летней годовщины аварии, произошедшей в 1986 году, знаменует собой безопасное физическое завершение строительства нового укрытия, возведенного над разрушенным зданием 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС", - говорится в сообщении.

Ожидается, что "новый безопасный конфайнмент предотвратит дальнейшее попадание радиоактивных материалов в окружающую среду и на длительный период обеспечит безопасность работ по демонтажу старого укрытия и самого разрушенного энергоблока, а также удаление и вывоз радиоактивных отходов".

Строительство нового защитного сооружения осуществлялось при содействии Чернобыльского фонда "Укрытие", учрежденного ЕБРР.

"Проект строительства общей стоимостью свыше 2,1 млрд евро, реализованный на площадке Чернобыльской АЭС при поддержке более чем 45 стран-доноров, а также на средства самого ЕБРР, является беспрецедентным по масштабу примером международного сотрудничества в сфере ядерной безопасности", – говорится в пресс-релизе.

Напомним, Национальный музей "Чернобыль" в Киеве содержит едва ли не самую масштабную коллекцию артефактов, связанных с аварией и ее последствиями: 150 тысяч образцов в фондах, 9 тысяч в экспозициях. Все они – из зоны отчуждения.

Сайту "Сегодня" в музее рассказали о новой экспозиции, которая открывается для посетителей 26 апреля в полдень.

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Тег Чернобыль, ЧАЭС, объект Укрытие

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