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На ЦУМе появились жизнеутверждающие надписи (видео)

23 апреля, 20:46

Сергей Пономаренко

Вместо привычной рекламы здесь можно увидеть также правила, которые помогут уберечься от коронавируса

"Все будет хорошо!". Такие жизнеутверждающие надписи появились на витринах Центрального универмага Киева, в центре столицы. Вместо привычной рекламы здесь можно увидеть также правила, которые помогут уберечься от инфекции коронавируса. И это только начало масштабного флешмоба, который поможет сохранить спокойствие во время общенационального карантина.

Первыми лозунгами "Все будет хорошо"! на вызов коронавируса отреагировали сотни тысяч жителей Италии. Вскоре идею подхватили испанцы и французы. Жизнеутверждающие лозунги отныне можно увидеть и на столичном Крещатике. В течение ночи яркие цвета появились на витринах Центрального универмага Киева.

"Витрины – это сердце каждого универмага, это главный рекламный объект. Но сегодня мы витрины используем для этой акции, сегодня это уже социальный проект. Этим флэшмобом мы хотим призвать граждан к оптимизму, к единству, к тем вещам, которых нам пока так не хватает",- заявил генеральный директор Центрального универмага Киева Евгений Мамай.

Вместе с призывом не терять оптимизма прохожие могут прочитать основные правила, которые помогут уберечься от коронавируса.

"Люди у нас думают, что болезнь их не коснется. Такого рода агитация, конечно, хорошая. Я только "за", – говорит один из киевлян.

"Я думаю, что они нужны, потому что у нас сейчас не очень легкие времена. Нужно с позитивом к этому относиться. Я думаю, все будет хорошо!", – добавляет еще один житель столицы.

"К стадии принятия ситуации мы еще не дошли. Нам крайне важно ощущать, что мы поддержаны, что о нас помнят. Вот такая акция дает мне ощущение, что я живу не одна", – говорит психолог Марина Сорокина.

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Флешмоб "Все будет хорошо!" инициирован ЦУМом и Фондом Рината Ахметова при поддержке Министерства здравоохранения и Института когнитивного моделирования. Акция направлена ​​на поддержку не только зараженных коронавирусом или тех, кто находится на самоизоляции, но и врачей.

"Проблема объединила и власть, и украинский бизнес. Следуя этим простым советам, которые прописаны в лозунгах, люди обезопасят себя, в первую очередь, и таки образом защитят наших врачей. И это будет способствовать тому, что Украина быстрее выйдет из карантина. Защитим медиков – защитим всех нас", – подчеркнул представитель министерства здравоохранения Украины Артем Дехтяренко.

"Это яркая, очень сочная, свежая, весенняя кампания, которая говорит о том, что вот есть, не так много, буквально восемь простых правил, в частности: оставайтесь дома, учитесь из дома, работайте из дома, делайте покупки онлайн, соблюдайте базовые правила гигиены. И все будет хорошо, эпидемия закончится, мы выйдем из карантина. И вернемся к нормальной жизни", – говорит член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Организаторы флешмоба призывают присоединиться к акциям другие магазины, кафе и рестораны. А украинцев, которые сейчас находятся в самоизоляции, делиться своими хорошими новостями и приятными моментами в социальных сетях с хэштегом #всебудедобре.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что в декабре 2019 года Киевский ЦУМ отпраздновал свое 80-летие. К юбилею известного универмага был выпущен документальный фильм.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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акция ЦУМ флэшмоб коронавирус Фонд Рината Ахметова витрина

Источник: Сегодня

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