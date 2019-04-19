На дебаты людей свозят со всей Украины: в МВД объяснили транспортный коллапс в Киеве

Одному мужчине в центре города даже стало плохо – говорят сердечный приступ

Фото: Сегодня

Из-за сегодняшних дебатов в Киеве на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским центр Киева встал в километровых пробках. Сейчас эту проблему пытаются решить. Как сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, людей свозят со всей Украины.

"Подразделения МВД работают над решением сложной транспортной ситуации на въезде в Киев. Людей на дебаты привозят со всей страны. Просим водителей относиться с пониманием", – сказал он.

Также стало известно, что на подходах к стадиону стало плохо одному человеку – ему была оказана первая помощь.

"Гвардейцы оказали первую домедицинскую помощь мужчине, которому стало плохо в центре Киева. По предварительному осмотру – у мужчины случился сердечный приступ. Пожалуйста, если у вас возникли какие-то проблемы, обратитесь к ним. Они обязательно помогут", – сообщил в МВД.

Напомним, из-за мероприятия на стадионе в Киеве закрыли центральные станции метро. "Олимпийская", "Дворец Спорта" и "Льва Толстого" на несколько часов раньше закрыты на вход. В обычном режиме станции заработают поздно вечером.

Смотрите онлайн-трансляцию сайта "Сегодня" с дебатов на "Олимпийском".

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