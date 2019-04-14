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На дебаты на "Олимпийском" собрались пять тысяч людей

Сегодня, 17:54

Об этом заявили в пресс-службе МВД Украины.

Фото: Сегодня

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич сообщил, что все мероприятия возле "Олимпийского" прошли мирно, несмотря на то, что на площади собралось пять тысяч человек.

"Национальная полиция совместно с Национальной гвардией обеспечили публичную безопасность во время проведения мирного собрания граждан, на котором присутствовало до 5000 человек. Полицейские обеспечили безопасность дорожного движения, ведь многие граждане двигались и по проезжей части дороги. Правоохранители и в дальнейшем усиленно работать до окончания массового мероприятия", – рассказал Александр Фацевич.

Напомним, что сегодня действующий президент и кандидат на пост главы государства Петр Порошенко пришел на дебаты на НСК "Олимпийский" в Киевесо своим оппонентом в президентской гонке Владимиром Зеленским в воскресенье, 14 апреля. Вместе с тем, Зеленский на дебаты не пришел. Президент согласился подождать своего оппонента и отвечал на вопросы.

В ходе выступа он напомнил о том, что конституционных оснований для досрочного роспуска Верховной Рады нет и подчеркнул, что в этом созыве Верховная Рада сделала огромные шаги в поддержку его предложений, касательно реализации процесса реформ, и выразил уверенность в том, что Украина продолжит двигаться заданным курсом. 

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Тег Олимпийский, дебаты, президент Украины

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