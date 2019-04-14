На дебаты на "Олимпийском" собрались пять тысяч людей
Об этом заявили в пресс-службе МВД Украины.
Заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич сообщил, что все мероприятия возле "Олимпийского" прошли мирно, несмотря на то, что на площади собралось пять тысяч человек.
"Национальная полиция совместно с Национальной гвардией обеспечили публичную безопасность во время проведения мирного собрания граждан, на котором присутствовало до 5000 человек. Полицейские обеспечили безопасность дорожного движения, ведь многие граждане двигались и по проезжей части дороги. Правоохранители и в дальнейшем усиленно работать до окончания массового мероприятия", – рассказал Александр Фацевич.
Напомним, что сегодня действующий президент и кандидат на пост главы государства Петр Порошенко пришел на дебаты на НСК "Олимпийский" в Киевесо своим оппонентом в президентской гонке Владимиром Зеленским в воскресенье, 14 апреля. Вместе с тем, Зеленский на дебаты не пришел. Президент согласился подождать своего оппонента и отвечал на вопросы.
В ходе выступа он напомнил о том, что конституционных оснований для досрочного роспуска Верховной Рады нет и подчеркнул, что в этом созыве Верховная Рада сделала огромные шаги в поддержку его предложений, касательно реализации процесса реформ, и выразил уверенность в том, что Украина продолжит двигаться заданным курсом.
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