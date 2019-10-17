На детской железной дороге в Киеве впервые запустят "Полярный экспресс"

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

В столичном Сырецком парке на детской железной дороге, которую в этом году отремонтировали, впервые запустят "Полярный экспресс". Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Сообщается, что в начале октября на детской железной дороге закрылся 66-й сезон учебно-производственной практики, в ходе которой было перевезено более 80 тыс. пассажиров, в том числе более 1,5 тыс. детей – воспитанников детских домов, интернатов, а также детей с инвалидностью.

"Во время торжеств было анонсировано открытие первого в истории киевской детской железной дороги зимнего сезона перевозок. По предварительным данным, "Полярный экспресс" в Сырецком парке будет курсировать с 19 декабря до 19 января", – уточняется в сообщении.

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Напомним, что у входа в Сырецкий парк установили муляж паровоза "Ов-2611", который использовался в начале ХХ века. В здании детского вокзала разместился небольшой музей, где можно будет купить сувениры. Помимо полной реконструкции станцию "железки" "Яблоньки", рабочие привели в порядок вторую станцию – "Вишенка". Там покрасили стены, обновили навигацию, расширили платформу и уложили тактильную плитку для слепых. Также железнодорожники ремонтировали детские ретропоезда, вагончики и старинный паровоз немецкого производства, который будет катать гостей парка в праздничные дни.

Также новости "Сегодня" сообщали, что на территории парка "Отрадный" в Соломенском районе планируют обустроить детский парк развлечений.

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