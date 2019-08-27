На Днепровской набережной в Киеве скоро откроют уникальную скульптуру: фото

На Днепровской набережной заканчивается благоустройство зоны отдыха вокруг скульптуры "Единение". Она представляет собой два силуэта, которые символизируют женское и мужское начало. Место на набережной — это единственная точка, где закат солнца можно будет наблюдать между двумя ликами. Скульптура сварена методом аргоновой сварки из полированных прутов и труб из нержавеющей стали. Высота работы — 4,5 м, ширина — 3,5 м. Ее авторы — скульпторы Егор и Никита Зигуры.
Территория вокруг скульптуры вымощена плиткой, тут разбито несколько клумб. Установлены необычные лавочки, с которых можно наблюдать закат солнца.
"Уникальность этого места заключается в нашей активной причастности ко всем этапам создания пространства — например, мы занимались выбором локации, проектированием и дизайном площадки вместе с ведущими специалистами страны. Подобная идея и ее создание стоит лучших мировых практик", — рассказали "Сегодня" скульпторы Егор и Никита Зигуры.
Официальное открытие запланировано на начало сентября.
Ранее мы писали, что с Русановской набережной убрали изуродованную вандалами металлическую скульптуру "Бабушка с кравчучкой".
Также сообщалось, что в спальном районе Киева неизвестные похитили несколько сотен недавно высаженных цветов и кустов. Коммунальщики говорят, это повторяется из года в год по всем паркам и скверам страны. Убытки достигают десятков тысяч гривен.
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