На фасаде дома в центре Киева "вырос" большой нос

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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На фасаде старинного дома на улице Большой Васильковской, 33 несколько дней назад появилось необычное украшение в виде огромного носа и с желтыми очками. Фасад привлекает к себе внимание прохожих. По словам сотрудника магазина, прохожие танцуют возле носа, делают селфи и пытаются просунуть руку в ноздри.

Четырехэтажный дом по адресу Большая Васильковская, 33 – типичный образец застройки конца 19 века в формах историзма, был построен в 1899 году.

В управлении по вопросам рекламы Киевской городской государственной администрации нам сообщили, что данный объект – не реклама: "Это смена фасада, и к нам не имеет никакого отношения".

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Мнение киевлян по поводу носа на фасаде старинного здания разделились. Многим необычный арт-объект нравится.

"Прикольно получилось с носом. Появилось место, где можно сделать классное селфи. Я когда его увидела, даже настроение поднялось", – говорит студентка Мария.

"А мне совсем не нравится. Владельцы изуродовали фасад старинного здания. Зачем это вообще кому-то нужно? Давайте еще ногу прилепим к стене или две руки", – возмущается киевлянин Валентин Андрейченко.

В магазине говорят, что установили нос совсем недавно и получили на это все разрешения.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

"У нас есть все разрешительные документы. Конструкция легкая и быстро снимается, она совсем не портит фасад. Жильцы дома тоже были не против такой обновки. Это просто интересный арт-объект, который, по-нашему мнению, стал украшением улицы", – пояснила сайту "Сегодня" директор магазина Виктория.

Она добавляет, что это не рекламная вывеска, а оригинальный арт-объект.

"Если общественность решит, что такой объект неприемлем, то мы готовы снять эту инсталляцию. Она съемная и очень легкая. Но в тоже время нам хотелось создать в городе место, где будет легко и весело. Кстати, нам пришлось сделать специальные преграждающие заезд конструкции, поскольку раньше автомобили заезжали под самое крыльцо магазина. Ограничители сделаны в виде скульптур, изображающих части человеческого тела", – добавляют в магазине.

Ранее сообщалось, что многих киевлян удивило необычное оформление старого дома советской постройки на улице Жолудева, 6-г, в Святошинском районе столицы. Владельцы квартир на двух первых этажах украсили фасад необычной лепниной, колоннами и даже небольшими скульптурами. На уровне третьего этажа установили козырек для дождевой воды, а на окнах — решетки. Некоторые граждане предполагают, что в квартире проживает цыганский барон или чиновник с деньгами.

Также новости "Сегодня" писали, что несколько лет назад в Киеве с фасада культового ресторана "Витряк" (пр. Академика Глушкова, 11) исчезло мозаичное панно под названием "Ветер" авторства украинских художников Аллы Горской, Виктора Зарецкого и Бориса Плаксия. Как рассказали "Сегодня" в заведении, мозаичное панно они не демонтировали, а зашили спецгипсом. Позднее произведение вернули на фасад.

Тем временем, в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

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