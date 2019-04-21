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На избирательных участках в Киеве не хватает бюллетеней

Сегодня, 12:50

По данным ОПОРЫ, на нескольких избирательных участках количество бюллетеней меньше, чем количество зарегистрированных избирателей в списках

Фото: oporaua.org
Фото: oporaua.org.

Наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали нехватку бюллетеней, повреждение урн и отсутствие программ кандидатов на избирательных участках в Киеве.

Как сообщается на сайте ОПОРЫ, на ряде избирательных участков в столице количество бюллетеней меньше, чем количество зарегистрированных избирателей в списках.

"В частности, на ИУ №800041 бюллетеней 2144, а избирателей 2307, на ИУ №800064 бюллетеней 2240, избирателей 2315, на ИУ №800493 бюллетеней 2032, избирателей 2205, на ИУ №800811 избирателей 2400, бюллетеней 2352. Кроме того, на ИУ №800111 , №800134, №800585, №801009, №800018, №800516, №800539, №800986, №801032, №800943 не хватает от 10 до 40 бюллетеней", - говорится в сообщении.

Также наблюдатели ОПОРЫ в Киеве сообщают о двух случаях повреждения урн.

Фото: oporaua.org
Фото: oporaua.org

Нарушения имели место на избирательных участках №800986 и №800759. Также на нескольких избирательных участках не хватает по одной переносной урне. 

Кроме того, на ИУ №800585 не хватает одной кабинки, а на ИУ №801009 члены комиссии заполняли контрольные талоны избирательных бюллетеней наперед. На замечание наблюдателя ОПОРЫ не отреагировали.

При этом на одном из избирательных участков перед открытием для голосования сотрудники коммунальных служб увидели незаконные агитматериалы. Когда они их уничтожали, случайно содрали также официальные программы кандидатов.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

Напомним, в Киеве активистка Femen обнажилась у избирательного участка, где голосовал кандидат в президенты Владимир Зеленский. Она разделась по пояс, оставшись в брюках, и выкрикивала: "Хватит насиловать страну".


Также мы сообщали, что президент Украины Петр Порошенко проголосовал на выборах во втором туре на избирательном участке в Доме офицеров в Киеве.

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Тег Киев, выборы, бюллетени, голосование, опора

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