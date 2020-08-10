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На Киев и область надвигается гроза: синоптики предупредили об опасности

10 августа, 08:27

Наталья Руда Наталья Руда

Температура воздуха днем в столице поднимется до +25...+27 градусов

В Киеве и области в понедельник, 10 августа, с самого утра погодная ситуация ухудшится – столицу и регион накроют дожди с грозами.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 10 августа утром и днем гроза по Киеву и Киевской области (I уровень опасности)", – говорится в сообщении.

Температура воздуха днем в столице поднимется до +25...+27 градусов. Столько же прогнозируют и в области.

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Также 10 августа ожидается гроза утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей Украины.

Отметим, что в столице коммунальщики уже отчитались о подготовке к зиме, отчитавшись о запасках песка и соли.

Напомним, новости "Сегодня" писали о непогоде в Черкасской области, где ливень затопил Золотоношу – за короткий промежуток времени в населенном пункте выпало 13 мм дождя и отмечен град 7 мм. А в Запорожье стихия бушевала почти три часа, заблокировав работу общественного транспорта.

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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