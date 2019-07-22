На Киев и область обрушится сильная гроза: объявлено штормовое предупреждение
Синоптики предупредили о "желтом" уровне опасности
В Киеве и Киевской области сегодня синоптики прогнозируют сильную грозу. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили в Укргидрометцентре.
Согласно данным синоптиков, грозу киевлянам и жителям региона следует ожидать ближайшие три часа и до конца суток. Также в связи с непогодой объявлен "желтый" уровень опасности.
Мы уже сообщали, что в понедельник, 22 июля, в Украине продолжится погода с грозами и жарой, а вот во вторник ожидается снова похолодание.
А во второй половине июля и почти на весь август стоит ожидать настоящего лета. Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала о погоде до конца лета.
Тем временем в Украине продолжается жатва. Аграрии во всех областях Украины намолотили 13,1 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади 3,9 млн га, или 40% к прогнозу. Но сбор урожая в этом году усложнен погодными условиями. Эксперты назвали риски для украинского урожая в связи с погодой.
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