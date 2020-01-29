На Киев идет мощный шторм: туман сменится дождем и мокрым снегом

/ Фото: Сегодня

В Киеве в среду, 29 января, сильный туман сменится сильными осадками. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, днем температура воздуха поднимется до +1...+3 градусов, усилится ветер, ожидается дождь и мокрый снег, местами осадки будут сильными. Ночью будет такая же температура, однако осадков не будет.

Реклама

Утром в четверг ожидается мокрый снег, возможен гололед.

При этом в пресс-службе "Киевавтодора" сообщили, что коммунальщики подготовили к уборке снега 418 единиц спецтехники. Также дорожники будут обрабатывать дороги и тротуары посыпочными материалами.

Водителей призвали быть осторожными на дорогах и не парковать автомобили на обочинах дорог, а также в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы. Пешеходам рекомендуют также быть аккуратными и внимательными на улице.

Отметим, что 29 января непогода ожидается по всей Украине.

Напомним, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама