Українська
$ 26,72
30
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

На Киев надвигается гроза

22 июня, 08:36

Наталья Руда Наталья Руда

Кратковременные дожди в столице наблюдаются уже больше недели

В Киеве в понедельник, 22 июня, ожидается гроза (І уровень опасности, желтый). Об этом предупредили в Укргидрометцентре.

Реклама

Днем в столице ожидается до +27...+29 градусов. По области также будут грозы, днем прогнозируют до +26...+28 градусов.

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Реклама

Во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.

Читайте также: В Ивано-Франковской области пронесся смерч: появились видео

В тренде
Меч Родины-мать "украсили" гигантским радужным флагом

На природе следует спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя), в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя: прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Реклама

Напомним, на прошлой неделе в 30 километрах от Киева прошел сильнейший ураган с последствиями. Тем временем, жара в столице с начала июня побила уже пять рекордов.

Также мы писали, что ливень затопил село в Винницкой области:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев погода прогноз прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пляжи Киева с высоты птичьего полета: как в разгар пандемии отдыхающие спасаются от жары
Пляжи Киева с высоты птичьего полета: как в разгар пандемии отдыхающие спасаются от жарыДругие новости
Где в Киеве можно сдать кровь на донорство: список адресов в столице
Где в Киеве можно сдать кровь на донорство: список адресов в столицеWellness
Жара спасает Киев от коронавируса: новые данные от экспертов
Жара спасает Киев от коронавируса: новые данные от экспертовДругие новости
Под Киевом пронесся ураган: сильный ливень, ветер и град (видео)
Под Киевом пронесся ураган: сильный ливень, ветер и град (видео)Другие новости
Ужесточение карантина в Киеве: стало известно, будут ли усиливать контроль
Ужесточение карантина в Киеве: стало известно, будут ли усиливать контрольВласть
Выбросил окурок и поплатился: в Киеве патрульный жестко наказал автохама (видео)
Выбросил окурок и поплатился: в Киеве патрульный жестко наказал автохама (видео)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять