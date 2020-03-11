На Киев надвигается непогода

В ближайшее время ветер в столице усилится

В Киеве в ближайшие два часа и до конца суток 11 марта ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Управление по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации призвало жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре. Также киевлянам рекомендуют при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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Ранее сообщалось, что до конца текущей недели на смену мартовскому аномальному теплу придет похолодание. В частности, 15 марта в столице будет без осадков, температура воздуха днем поднимется всего лишь до +3...+5 градусов, ночью прогнозируют до 0...-2 градусов. По области днем обещают также до +3...+5 градусов, а ночью прогнозируют до -1...-3 градусов.

Отметим, что метеорологическая весна в столице в этом году началась еще в феврале, а вот метеорологическая зима в Киеве впервые за 140 лет так и не наступила. При этом погода в последнем месяце зимы била в столице рекорды несколько раз.

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