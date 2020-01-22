На Киев надвигается новый удар стихии

После 14:00 в столице возможен дождь с мокрым снегом, а температура воздуха опустится до -1 градуса

/ Фото: AFP

В ближайший час в столице ухудшатся погодные условия. Как сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор", в среду, 22 января, после 14:00 в столице возможен дождь с мокрым снегом. Продолжатся осадки до вечера. А температура опустится до -1 градуса.

"Наша техника уже дежурит на исходных позициях в городе. Чтобы в случае ухудшения погодных условий, начать обработку дорожно-уличной сети", – говорится в сообщении.

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Кроме того, спасатели также предупреждают о сильных порывах ветра – 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Напомним, в этом сезоне украинцы переживают аномально теплую зиму. В январе, когда традиционно на всей территории страны отмечаются морозы и снегопады, жители регионов то и дело публикуют фото распустившихся из-за аномального тепла растений. Так, в Никополе, явно перепутав зиму с летом, вовсю цветут… одуванчики. В свою очередь на деревьях набухли почки и распускаются листья. В Бердянске в конце декабря – зацвела вишня. Дерево покрылось цветами, как обычно это происходит в апреле-мае.

Ранее сообщалось, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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