На Киев надвигается штормовая погода и снег: синоптики уточнили прогноз

После солнечной и теплой субботы в столицу ворвется непогода. В воскресенье ожидаются и осадки, и штормовой ветер, но в то же время будет все еще очень тепло как для февраля. Впрочем, такая погода ожидается почти по всей Украине. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По всей Киевской области, в том числе и в столице, сегодня ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха будет колебаться от 6 до 9 градусов выше нуля.

Также синоптики предупредили Киевлян и жителей области о штормовом ветре до 15-24 м/с.

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Как сообщали новости "Сегодня", в этом году Украина пережила одну из самых теплых зим в своей истории: были побиты сразу несколько температурных рекордов. Только в декабре их было аж семь. Стоит отметить любопытный факт – этой зимой теплее, чем в Украине, было только в Антарктиде.

Тем временем аномальная зима оказала негативный эффект на посевы: аграрии предупредили, что урожай в этом году будет далеко не рекордный, и украинцам стоит готовиться к подорожанию хлеба.

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