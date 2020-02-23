Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,42

На Киев надвигается штормовая погода и снег: синоптики уточнили прогноз

23 февраля, 07:53

В столице объявлено штормовое предупреждение

После солнечной и теплой субботы в столицу ворвется непогода. В воскресенье ожидаются и осадки, и штормовой ветер, но в то же время будет все еще очень тепло как для февраля. Впрочем, такая погода ожидается почти по всей Украине. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По всей Киевской области, в том числе и в столице, сегодня ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха будет колебаться от 6 до 9 градусов выше нуля.

Также синоптики предупредили Киевлян и жителей области о штормовом ветре до 15-24 м/с.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", в этом году Украина пережила одну из самых теплых зим в своей истории: были побиты сразу несколько температурных рекордов. Только в декабре их было аж семь. Стоит отметить любопытный факт – этой зимой теплее, чем в Украине, было только в Антарктиде.

Тем временем аномальная зима оказала негативный эффект на посевы: аграрии предупредили, что урожай в этом году будет далеко не рекордный, и украинцам стоит готовиться к подорожанию хлеба.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев погода синоптики прогноз погоды мокрый снег штормовое предупреждение

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мощный циклон
Мощный циклон "Виктория" заденет Украину: синоптик советует подготовитьсяУкраина
В Киеве нашли новый автомобиль, который был замурован 23 года (видео)
В Киеве нашли новый автомобиль, который был замурован 23 года (видео)Другие новости
Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменится
Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменитсяУкраина
В аптеках столицы разметают маски
В аптеках столицы разметают маскиДругие новости
Щенки из розового чемодана ищут семьи
Щенки из розового чемодана ищут семьиДругие новости
Показал
Показал "ксиву": в Киеве мужчина быстро решил проблему с эвакуацией машиныПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...