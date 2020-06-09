На Киев надвигается сильный ветер

В столице после 14:00 ожидаются порывы ветра 15-18 м/с

Во вторник, 9 июня, в Киеве, где на днях наступило метеорологическое лето, после 14:00 ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отметим, что синоптики прогнозировали на вторник температуру воздуха в столице на уровне +29...+32 градуса, без дождей.

В Киевской городской государственной администрации призвали жителей столицы соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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Управление по вопросам гражданской защиты КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефону: 101 или 103.

Напомним, что минувший май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке. При этом дожди в столице 30 мая снова побили почти 130-летний рекорд.

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