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На Киев надвигается сильный ветер

9 июня, 13:53

Наталья Руда Наталья Руда

В столице после 14:00 ожидаются порывы ветра 15-18 м/с

Во вторник, 9 июня, в Киеве, где на днях наступило метеорологическое лето, после 14:00 ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отметим, что синоптики прогнозировали на вторник температуру воздуха в столице на уровне +29...+32 градуса, без дождей.

В Киевской городской государственной администрации призвали жителей столицы соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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Управление по вопросам гражданской защиты КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефону: 101 или 103.

Напомним, что минувший май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке. При этом дожди в столице 30 мая снова побили почти 130-летний рекорд.

Непогода в конце весны наблюдалась по всей Украине, подробнее смотрите в сюжете:

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Киев погода ветер погода в Киеве

Источник: Сегодня

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