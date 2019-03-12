На Киев надвигается снег с дождем
Также в столице в четверг снова усилится ветер
На Киев надвигается с запада массив влажного воздуха, который принесет в столицу осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Она уточнила, что в четверг, 14 марта, в Киеве ожидается усиление ветра.
Напомним, накануне столицу и область накрыл мощнейший ветер. В Киеве в результате непогоды пострадали четыре человека, в области – три.
Также сообщалось, что в Винницкой области из-за непогоды на женщину рухнуло дерево. Тело погибшей из-под ветвей вытаскивали спасатели.
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