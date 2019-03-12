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На Киев надвигается снег с дождем

Сегодня, 16:46

Также в столице в четверг снова усилится ветер

Фото: Pixabay
На Киев надвигается снег с дождем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/979/821/5c7979821593b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/979/821/5c7979821593b.jpg Другие новости Также в столице в четверг снова усилится ветер

На Киев надвигается с запада массив влажного воздуха, который принесет в столицу осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что в четверг, 14 марта, в Киеве ожидается усиление ветра.

Напомним, накануне столицу и область накрыл мощнейший ветер. В Киеве в результате непогоды пострадали четыре человека, в области – три.

Также сообщалось, что в Винницкой области из-за непогоды на женщину рухнуло дерево. Тело погибшей из-под ветвей вытаскивали спасатели.

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Тег Киев, погода, дождь, снег, мокрый снег

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