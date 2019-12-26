На Киев надвигается снегопад

В четверг столицу накроют дожди, а с пятницы ожидается снег

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В Киеве в четверг, 26 декабря, ожидается дождливая погода, однако уже в пятницу, 27 декабря, в столице будет снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, 26 декабря температура воздуха днем составит +4...+6 градусов. Ночью будет такая же погода.

В пятницу, 27 декабря, ожидается дождь с мокрым снегом. Температура воздуха будет днем и ночью +2...+4 градуса.

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В субботу, 28 декабря, также будет снег, температура днем и ночью будет на уровне 0...-2 градуса.

При этом об изменении погодных условий предупредили и в "Киевавтодоре", призвав водителей пользоваться общественным транспортом.

В воскресенье, 29 декабря, в столице по-прежнему будет снег, температура воздуха снизится днем до -1...-3 градусов, ночью будет -3...-5 градусов.

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В понедельник, 30 декабря, синоптики уже обещают солнечную погоду, температура воздуха будет -1...-3 градуса днем и -6...-8 градусов ночью.

Отметим, что ранее в Киеве был побит ряд температурных рекордов. Так, 17 декабря в столице был превышен рекорд максимальной температуры воздуха. После полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,4 °С, что на 1,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1937 году.

При этом 16 декабря в Киеве температура воздуха составила +6,6 градуса, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года. По климатической норме такое значение соответствует температуре конца октября.

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