Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,26
25,77

На Киев надвигается снегопад

26 декабря, 08:47

В четверг столицу накроют дожди, а с пятницы ожидается снег

/ Фото: Сегодня

В Киеве в четверг, 26 декабря, ожидается дождливая погода, однако уже в пятницу, 27 декабря, в столице будет снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, 26 декабря температура воздуха днем составит +4...+6 градусов. Ночью будет такая же погода.

В пятницу, 27 декабря, ожидается дождь с мокрым снегом. Температура воздуха будет днем и ночью +2...+4 градуса.

Реклама

В субботу, 28 декабря, также будет снег, температура днем и ночью будет на уровне 0...-2 градуса.

При этом об изменении погодных условий предупредили и в "Киевавтодоре", призвав водителей пользоваться общественным транспортом.

В воскресенье, 29 декабря, в столице по-прежнему будет снег, температура воздуха снизится днем до -1...-3 градусов, ночью будет -3...-5 градусов.

Реклама

В понедельник, 30 декабря, синоптики уже обещают солнечную погоду, температура воздуха будет -1...-3 градуса днем и -6...-8 градусов ночью.

Отметим, что ранее в Киеве был побит ряд температурных рекордов. Так, 17 декабря в столице был превышен рекорд максимальной температуры воздуха. После полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,4 °С, что на 1,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1937 году.

При этом 16 декабря в Киеве температура воздуха составила +6,6 градуса, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года. По климатической норме такое значение соответствует температуре конца октября.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев погода снег прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Аномальная зима в Киеве: синоптики рассказали, когда пойдет снег
Аномальная зима в Киеве: синоптики рассказали, когда пойдет снегДругие новости
В Киеве в бандиты уже набирают по объявлению на столбе в центре города
В Киеве в бандиты уже набирают по объявлению на столбе в центре городаПроисшествия
Декоммунизацию
Декоммунизацию "Родины-матери" в Киеве назвали слишком дорогойДругие новости
Догоняли и били дубинками: полицейские жестко
Догоняли и били дубинками: полицейские жестко "зачистили" улицу от протестующих (видео)Политика
В Киеве сегодня зажигают главную елку страны
В Киеве сегодня зажигают главную елку страныКуда пойти
Шулявский мост начали асфальтировать: Кличко показал видео
Шулявский мост начали асфальтировать: Кличко показал видеоВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...