На Киев надвигается снегопад

Мокрый снег будет идти, по данным синоптиков, до 20:00

/ Фото: Игорь Тимофеев, Сегодня

В Киеве в четверг, 6 февраля, во второй половине дня ожидается мокрый снег. Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор", ссылаясь на данные синоптиков.

"После 15:30 синоптики прогнозируют мокрый снег, осадки будут продолжаться ориентировочно до 20:00. Первыми осадки встретят северо-западные окраины столицы. После осадков температура опустится до -3 °C", – говорится в сообщении.

Снег прогнозируют также и в пятницу.

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Коммунальщики отметили, что в столице к расчистке дорог готовы 418 единиц снегоуборочной техники. Водителей призвали воздержаться от поездок на частных авто, чтобы не мешать работе спецтехники и не устраивать заторов на автодорогах столицы. На время осадков рекомендуется отдать предпочтение общественному транспорту для передвижения по городу.

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Кроме того, киевлян просят не парковать автомобили на обочинах дорог и в непредусмотренных для этого местах. Авто, мешающие прохождению снегоуборочной техники, эвакуируют.

Напомним, что накануне в Киеве наблюдался мокрый снег и дождь, однако температура начала снижаться и столичные дороги сковало льдом.

Отметим, что январь в Киеве стал одним из самых теплых с 1881 года. При этом метеорологическая зима в столицу так и не пришла, хотя две трети календарной уже прошло.

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