На Киев надвигается ветер: жителей столицы просят быть осторожными
Ожидаются порывы ветра 15-18 м/с
В Киеве до конца суток 15 апреля и ночью 16 апреля ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый). Об этом сообщает КГГА, ссылаясь на данные ГСЧС.
Жителей города призвали быть осторожными, плотно закрыть окна в домах, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. На улице же лучше не стоять возле старых высоких деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи.
Также в КГГА напомнили, что при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Ранее сообщалось, что к вечеру 15 апреля в Киеве возможен небольшой дождь.
Также спасатели предупредили предупреждали о заморозках в Киевской области и ряде других регионов, однако отмечалось, что погода будет сухой.
Напомним, в Ужгород уже пришла настоящая весна. В городе уже обильно покрылись цветом белая магнолия Кобус и любимая среди гостей города магнолия Суланжа. Именно эти деревья дают старт весеннему туристическому сезону на Закарпатье.
Также мы писали, что в Киеве также расцвели магнолии, которые привлекают множество гостей столицы и киевлян в ботанические сады. Также в парках уже цветут кусты калины, нарциссы и дикие вишни. Как известно, деревья магнолий начинают распускаться, как только температура поднимается выше 15 градусов. В прошлом году о цветении первых магнолий жители начали сообщать 10-12 апреля.
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