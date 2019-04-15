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На Киев надвигается ветер: жителей столицы просят быть осторожными

Сегодня, 14:51

Ожидаются порывы ветра 15-18 м/с

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

В Киеве до конца суток 15 апреля и ночью 16 апреля ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый). Об этом сообщает КГГА, ссылаясь на данные ГСЧС.

Жителей города призвали быть осторожными, плотно закрыть окна в домах, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. На улице же лучше не стоять возле старых высоких деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи.

Также в КГГА напомнили, что при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Ранее сообщалось, что к вечеру 15 апреля в Киеве возможен небольшой дождь.

Также спасатели предупредили предупреждали о заморозках в Киевской области и ряде других регионов, однако отмечалось, что погода будет сухой.

Напомним, в Ужгород уже пришла настоящая весна. В городе уже обильно покрылись цветом белая магнолия Кобус и любимая среди гостей города магнолия Суланжа. Именно эти деревья дают старт весеннему туристическому сезону на Закарпатье.


Также мы писали, что в Киеве также расцвели магнолии, которые привлекают множество гостей столицы и киевлян в ботанические сады. Также в парках уже цветут кусты калины, нарциссы и дикие вишни. Как известно, деревья магнолий начинают распускаться, как только температура поднимается выше 15 градусов. В прошлом году о цветении первых магнолий жители начали сообщать 10-12 апреля. 

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Тег Киев, погода, ветер, весна, апрель

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