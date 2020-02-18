На Киев обрушится мокрый снег с дождем

В конце недели погода в столице и регионе испортится

Фото: facebook.com/ukrgmc.official

Теплая и сухая погода в Киеве в конце февраля сменится мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в среду, 19 февраля, ожидается переменная облачность, без осадков. Днем в столице и регионе будет до +5...+7 градусов, а ночью будет 0...+2 градуса.

В четверг, 20 февраля, синоптики прогнозируют такую же погоду – днем до +5...+7 градусов, а ночью будет 0...+2 градуса.

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В пятницу, 21 февраля, в Киеве ожидается мокрый снег с дождем. Днем температура воздуха будет +3...+5 градусов, ночью температура снизится до -1...+1 градуса.

В субботу, 22 февраля, погода снова улучшится. Днем в Киеве и в области будет облачно и сухо, температура воздуха поднимется до +3...+5 градусов, ночью будет -1...+1 градус.

Напомним, 15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений. Столбик термометра не опустился ночью ниже +2,3 °С, что на 1,4 °С теплее, чем в 1950 году. Кроме того, ночь на 17 февраля в Киеве оказалась также теплой. Столбик термометра не опустился ночью ниже +1,8 °С, что на 0,1 °С теплее, чем в 1974 году. Вместе с тем, первый температурный рекорд последнего месяца зимы был зафиксирован 2 февраля.

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