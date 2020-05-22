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На Киев снова надвигается сильный ветер с дождем

22 мая, 08:17

Наталья Руда

Порывы ветра, как прогнозируют в Укргидрометцентре, будут достигать 15-24 м/с

В Киеве уже второй раз за эту неделю синоптики прогнозируют сильный ветер. Как сообщает Укргидрометцентр, 22 мая в городе ожидаются порывы ветра 15-24 м/с (I уровень опасности, желтый).

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра следует укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Отметим, что днем в Киеве также ожидается и дождь. Температура воздуха поднимется до +10....+12 градусов, ночью будет +5...+7 градусов. По области также будет дождливо и прохладно.

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Напомним, что 18 мая в Киеве уже бушевала непогода – сильный ветер повалил деревья и поломал ветки в нескольких районах столицы. Также деревья падали на людей и припаркованные автомобили.

Видео: KIEVMAP

Также столицу уже заливало дождями, за три дня в городе выпала месячная норма осадков и многие улицы традиционно превратились в реки.

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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