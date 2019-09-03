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На Киев в ближайшие часы обрушится гроза и шквальный ветер

3 сентября, 15:39

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)

/ Фото: Pixabay

В Киеве в ближайший час и до конца дня ожидаются гроза, также усилится ветер. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Управление по вопросам гражданской защиты горадминистрации напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

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  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев, веток, а также при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

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Киев погода непогода прогноз погоды

Источник: Сегодня

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