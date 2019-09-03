На Киев в ближайшие часы обрушится гроза и шквальный ветер

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В Киеве в ближайший час и до конца дня ожидаются гроза, также усилится ветер. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Управление по вопросам гражданской защиты горадминистрации напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

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все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев, веток, а также при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в ближайшие три месяца. По прогнозам, сентябрь еще побалует теплом, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками.

Также недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Министерство аграрной политики и продовольствия, по предварительным данным, прогнозирует в 2019 году урожай зерновых на уровне 71,1 млн тонн.

Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

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