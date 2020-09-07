На киевских пляжах запретили купаться: что произошло

Жителям столицы, которые хотели провести последние теплые дни у воды, сейчас этого делать не рекомендуют. Купаться запретили сразу на 14 пляжах столицы.
Как рассказали в коммунальном предприятии "Плесо", красные флаги (не купаться) установили на таких пляжах: "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Тельбин", "Радуга", "Центральный", "Водоворот", "Галерный", "Троещина", "Вербный"," Пуща-Водица ".
Там объяснили, что эта ситуация сложилась из-за аномальной жары. Именно из-за нее в Днепре начала цвести вода. Также все усугубили дожди, которые накрыли столицу 3 сентября.
"Все эти факторы значительно ухудшают нормативные показатели воды", – добавили в предприятии.
Напомним, что столичные пляжи открыли для купания с 19 июня. В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания.
Отметим, что ранее киевские пляжи были забиты людьми, несмотря на запрет на купание и карантин.
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