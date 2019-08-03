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На киевском рынке задержали продавцов-нелегалов с подозрением на туберкулез

Сегодня, 02:22

Журналисты решили выяснить, Насколько защищены от инфекций покупатели, отправляющиеся за продуктами на базар

На киевском рынке задержали продавцов-нелегалов с подозрением на туберкулез Другие новости Журналисты решили выяснить, Насколько защищены от инфекций покупатели, отправляющиеся за продуктами на базар

На одном из столичных рынков полицейские вместе с миграционной службой задержали 120 иностранных граждан. Трое из них имели инфекцию, похожую на туберкулез. В миграционной службе говорят: большинство из задержанных не имели права работать. Они приехали учиться или вообще попали на территорию Украины в обход пунктов пропусков. Преимущественно – из Азербайджана, Узбекистана, Бангладеш и Грузии. Десятерых из задержанных поместили в пункты пребывания иностранцев.

"Из этих десяти у троих были обнаружено симптомы, которые могут быть признаками инфекционного заболевания, – заявила пресс-секретарь Миграционной службы Киева Алевтина Сук.

Несмотря на то, что туберкулез передается воздушно-капельным путем, шанс заболеть на рынке – незначительный. Ведь территория проветривается, говорит врач-фтизиатр Владислав Штанько. Но исключение – открытая форма туберкулеза. От нее убережет только сильный иммунитет.

"Обязательно надо мыть руки. Должен быть нормальный режим труда и отдыха. Нормальное полноценное питание. Необходимо чаще проветривать помещение, чаще находится на свежем воздухе. Этого, в принципе, будет достаточно", – дает советы заместитель директора территориального медицинского объединения "Фтизиатрия" в Киеве Владислав Штанько.

И золотое правило: не забывать тщательно мыть фрукты и овощи, которые принесли с рынка.

Те, кто легально трудоустроен на рынке, раз должны в год проходят плановый медосмотр.

"Анализы крови сдаем на грибки. Мазки берут изо рта, из носа. Это все надо проходить обязательно", – говорит продавец Нина Иванова.

Напомним, что ранее ягоды с зоны отчуждения едва не попали на столичный рынок

Ранее в Киеве горел рынок "Березняки"

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Источник: Сегодня

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