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На Крещатике будут проводить бесплатные тренировки по спотривным танцам и фитнесу

28 мая, 17:56

По выходным центральная улица будет превращаться в большую спортивную зону

Больше двигайтесь
Больше двигайтесь. Фото: Pixabay

В Киеве с 1 июня по 31 декабря на Крещатике по выходным будет проходить спортивно-развлекательная танцевальная зарядка "Fun Up". График тренировок – каждую субботу с 19:00 до 22:00 и воскресенье с 12:00 до 22:00, сообщили в КГГА.

Так, от перекрестка с улицей Городецкого до поворота на улицу Богдана Хмельницкого каждые выходные будут бесплатно обучать спортивным танцам, Zumba Fitness, Tae Bo fitness, воркауту и другим спортивным активностям.

На месте будут дежурить медики и полиция.

Ранее исследователи Университета Глазго выяснили, что только один из девяти блогеров, рассказывающих о здоровом образе жизни, делится достоверной информацией. Об этом сообщила глава украинского Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook. Результаты этого исследования – очередное подтверждение того, насколько важно критически относиться к любой информации. Особенно той, что касается здоровья.

Напомним, ранее мы рассказывали, как научиться засыпать под музыку. "Сегодня" также писали, чем опасен сахар для здоровья.

Смотрите видео, как правильно качать пресс:

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Тег Киев, спорт, Крещатик, фитнес

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