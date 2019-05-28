На Крещатике будут проводить бесплатные тренировки по спотривным танцам и фитнесу

По выходным центральная улица будет превращаться в большую спортивную зону

Больше двигайтесь. Фото: Pixabay

В Киеве с 1 июня по 31 декабря на Крещатике по выходным будет проходить спортивно-развлекательная танцевальная зарядка "Fun Up". График тренировок – каждую субботу с 19:00 до 22:00 и воскресенье с 12:00 до 22:00, сообщили в КГГА.

Так, от перекрестка с улицей Городецкого до поворота на улицу Богдана Хмельницкого каждые выходные будут бесплатно обучать спортивным танцам, Zumba Fitness, Tae Bo fitness, воркауту и другим спортивным активностям.

На месте будут дежурить медики и полиция.

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