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На крыше здания на Русановке заметили маленького попугая

Сегодня, 13:17

Александр Марущак

Местные жители опасаются, что маленькую птицу могут заклевать вороны

Фото: NEW Русанівка

Фото: NEW Русанівка

На крыше здания на Русановской набережной, 4, заметили маленького попугая, который "общался" с воробьями и голубями.

"Кто потерял попугая. На крыше Русановская набережная, 4. Удачи поймать его", – написали под фото участники группы  NEW Русанівка.

Фото: NEW Русанівка

Фото: NEW Русанівка

"Жаль, вороны заклюют", – написала киевлянка Наталья.

Напомним, что в Киеве осенью начнут строительство нового многофункционального Центра защиты животных. Заведение предусматривает ветеринарную клинику с широким спектром услуг, приют для собак и кошек, а также отель для временного пребывания животных на время отъезда хозяев.

Также мы писали, что в Житомирской области пограничники задержали нарушителя, который пытался незаконно переправить в Беларусь более 150 попугаев. Нарушитель пытался сбежать, но пограничники оперативно задержали его. Каких-либо документов, удостоверяющих личность, у мужчины не оказалось. Также он не смог объяснить цель своего пребывания на приграничной территории. Во время проверки прилегающей местности наряд обнаружил большой ящик, оборудованный ремнями для удобства переноски. Внутри него находилось шесть коробок с 150 попугаями.

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Киев русановка попугай спасение животных

Источник: Сегодня

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