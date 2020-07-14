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На Майдане попрощались с погибшим на Донбассе Героем Украины (фото, видео)

14 июля, 10:43

Наталья Руда Наталья Руда

Похоронят бойца 15 июля в родном Жидачеве во Львовской области

На Майдане Незалежности в Киеве во вторник, 14 июля, попрощались с погибшим на Донбассе бойцом ВСУ Тарасом Матвиевым, который ценой своей жизни спас двух своих сослуживцев во время вражеского обстрела.

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Как сообщали новости "Сегодня", 31-летний Матвиев был волонтером и добровольцем, а в прошлом году начал службу в рядах Вооруженных сил Украины – в 24-ой ОМБр имени короля Даниила. Он погиб вечером 10 июля при обстреле в районе села Троицкое в Луганской области. Одна из мин попала в блиндаж, где было двое солдат. Тарас вытащил двух бойцов наружу и отнес в безопасное место. В это время еще одна мина упала на позицию и осколками смертельно ранила его.

Тарас Матвиев. Фото: facebook.com/24th.brigade

Тарас Матвиев. Фото: facebook.com/24th.brigade

Сегодня церемония прощания с бойцом прошла на Майдане Незалежности в центре Киева.

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Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему Матвиеву.

Также 13 июля с ним простились в бригаде.

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Позднее во вторник его проведут в последний путь в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове. Похоронят бойца 15 июля в родном Жидачеве во Львовской области.

Напомним, что в июне в Киеве простились с погибшим в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе бойцом 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского прапорщиком Леонидом Добрянским (позывной "Старый").

Ранее сообщалось, что на Донбассе погибли трое бойцов ООС.

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Киев Донбасс прощание Майдан Незалежности

Источник: Сегодня

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