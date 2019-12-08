На Майдане проходит вече накануне "нормандской встречи": онлайн-трансляция

Фото: facebook.com/petroporoshenko

На Майдане Незалежности новое вече. На этот раз оно посвящено переговорам "Нормандской четверки" в Париже, которые состоятся 9 декабря.

Украинцев призывают выйти не только на Майдан в Киеве, но и по всей Украине, чтобы подтвердить позицию, что Украина на переговорах не должна капитулировать.

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В свою очередь в Национальной полиции призвали участников массовых акций не переступать черту закона. В свою очередь полицейские, гвардейцы и спасатели, в частности подразделения взрывотехников и кинологов, а также полиция диалога готовы к обеспечению общественной безопасности. Всего для обеспечения общественной безопасности и порядка будет привлечено три тысячи правоохранителе.

"Мы провели ряд встреч с организаторами этих акций. Наша позиция – все они не должны переходить черту закона. В круглосуточном режиме уже развернута работа ситуационного центра МВД. Мы будем мониторить ситуацию и оперативно принимать решения", – сказал первый замглавы МВД Сергей Яровой.

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Он также добавил, что в связи с перекрытием к новогодним праздникам Софийской площади, на выходные будет открыта для транспорта улица Крещатик. Там будет работать патрульная полиция для организации дорожного движения.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михеил Саакашвили в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" призвал политиков поддержать Зеленского перед "нормандской встречей".

Видео: Сегодня

В свою очередь экс-премьер-министр Владимир Гройсман уже пожелал успеха президенту Владимиру Зеленскому накануне переговоров в Париже. Он также призвал и других политиков объединиться вокруг единой цели – успеха Украины на очень важных переговорах.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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