На мэрии Киева вывесили бело-красный флаг в поддержку белорусов

На здании Киевской городской государственной администрации вечером 16 августа вывесили бело-красный флаг, который используют противники президента Александра Лукашенко на акциях протеста. Соответствующее фото разместил на своей странице в Telegram киевский мэр Владимир Кличко.

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Бело-красно флаг повесили прямо над входом в киевскую мэрию.

"Жыве Беларусь!" – написал глава КГГА.

Следует отметить, что бело-красно-белый флаг – один из исторических национальных символов Беларуси, с 1995 года официальным флагом страны является другой – который состоит из двух горизонтальных полос красного и зеленого цветов.

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Бело-красный флаг используют на митингах в поддержку соперницы Лукашенко на выборах президента Светланы Тихановской. "Жыве Беларусь!" – самый популярный лозунг протестующих.

Напомним, 15 августа в центре Киева, у арки Дружбы народов и на Пешеходном мосту состоялась акция в поддержку протестующих белорусов, в которой приняли участие сотни людей, среди которых были граждане Украины и Беларуси.

В акции участвовали как женщины, так и мужчины, одетые преимущественно в белое, в руках они держали флаги Беларуси, цветы и плакаты "Нам не все равно", "Насильно мил не будешь", "Не бей, люби", "Шура, это перебор".

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