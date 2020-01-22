На мосту Патона в Киеве проходит акция "Живая цепь Соборности" (видео)

С правого и левого берега колонны людей идут навстречу друг другу, чтобы стать единой цепочкой

День Соборности Украины Фото из открытых источников

На мосту Патона в Киеве утром в среду, 22 января, стартовала традиционная в День Соборности акция, когда два берега Днепра соединяются "живой цепью".

Так, с правого и левого берега колонны людей идут навстречу друг другу, чтобы стать единой цепочкой в знак единства страны. Участники акции несут также полотнище в цветах флага Украины.

Сайт "Сегодня" ведет онлайн-трансляцию:

Напомним, президент Владимир Зеленский уже поздравил украинцев с Днем Соборности и напомнил: "Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными".

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А тем временем напомним, как Украина отметила 100-летие Дня Соборности в 2019-м.

Историческая справка. В январе 1918 года была создана Украинская Народная Республика (УНР), а на территориях, которые входили в состав Австро-Венгерской империи, была образована Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР). В декабре 1918 года лидеры двух государств в Фастове подписали предобъединительный договор. 22 января 1919 года этот договор, который вошел в историю как Акт воссоединения – акт объединения украинских земель, был обнародован в Киеве.

Этот государственный праздник символизирует единство украинских земель. И хотя государству тогда не удалось сохранить независимость, Акт воссоединения стал реальным воплощением вековой мечты украинцев о своем суверенном государстве.

Единой Украина пробыла недолго, уже через несколько месяцев после провозглашения Воссоединения большевики захватили Киев, Восточную Галичину оккупировали поляки, а Закарпатье – Чехословакия.

Официально в Украине День Соборности отмечается с 1999 года. Праздник установлен, "учитывая большое политическое и историческое значение объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики для образования единого (соборного) Украинского государства..." согласно указу президента Украины.

Некоторое время, с 30 декабря 2011 года, указом на то время президента Украины Виктора Януковича День Соборности на официальном уровне был отменен, а зато установлен "День Соборности и Свободы Украины".

13 ноября 2014 года указом президента Украины Петра Порошенко был вновь восстановлен этот праздник.

Все подробности в спецтеме День соборности Украины

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