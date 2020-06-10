На мосту в центре Киева развесили стикеры против вакцинации детей

На пешеходном мосту в центре Киева, который соединяет Владимирскую горку и площадку под Аркой Дружбы народов, появились стикеры против вакцинации детей. Об этом сообщают жители столицы в социальных сетях.
Так, на наклейках, которые сделан в форме ангелов, говорится о гибели детей от прививок. Сами же стикеры развешены на тросах у перил "стеклянного" моста.
"Самый центр Киева. Любимый мост Кличко, вокруг которого каждый день ходит муниципальная стража, полиция и множество всякого народа. Эти бумажки изготовленные промышленным способом, из хорошей, водостойкой бумаги, развешанные аккуратно, со вкусом, и точно не вчера, потому что немного почувствовали дождик. Почитайте сами, что их написано. И это посреди пандемии и на фоне истерических сообщений о том, что в Киеве все ухудшается. Нас точно решили уничтожить", - написал на своей странице в Facebook Сергей Корсунский, опубликовав фото стикеров.
Какая организация развешивала наклейки, не сообщают.
Ранее в садах и школах столицы посчитали детей, у которых есть и нет прививок.
Отметим, что Верховный суд Украины ранее окончательно постановил, что ребенок без обязательных прививок не может посещать садик.
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