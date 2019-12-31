На набережной Днепра в Киеве появился новый яркий мурал

На рисунке, который появился на набережной недалеко от станции метро "Днепр", изображена крыса с баллончиком краски

Фото: Виталий Гидеван

Популярный киевский художник Виталий Гидеван нарисовал новый красочный мурал с символом наступающего года – Белой Металлической Крысы.

На рисунке, который появился на набережной недалеко от станции метро "Днепр", изображена крыса с баллончиком краски.

Фото: Виталий Гидеван Реклама

"Символ 2020 – Крыса. В ее лапках целый мир с настоящей сказочной зимой. В детстве у меня жила декоративная крыса. И я знаю, что ее, как и любое живое существо, нужно любить, ухаживать, потому что случайно может съесть шторы, провода или цветы)). В новом году желаю каждому вдохновения на добрые дела и держите мир прочно в своих руках!)" - написал Гидеван на своей странице в Facebook.

В прошлом году в качестве подарка для своей супруги Виталий Гидеван нарисовал большой мурал на пересечении улиц Тростянецкой и Вербицкого в Дарницком районе Киева. На техническом здании он изобразил девушку со смартфоном, которая делает селфи с енотом.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц, похожих на чаек.

Тем временем в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

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