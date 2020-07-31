На набережной Киева "поселилась" девушка с золотым руном (фото)

На набережной в Киеве появился новый мурал в виде девушки с золотым руном на голове. Рисунок создал известный киевский художник Виталий Гидеван.

По словам Виталия, место под новый рисунок он выбирал специально. Его можно найти, пройдя в правую сторону от Пешеходного моста. Здесь не так давно художник нарисовал киевский торт.

"Рисунок сделал на стене набережной, недалеко от Пешеходного моста на Труханов остров. Там много некорректных рисунков и рекламы наркотиков. Один такой я и зарисовал, изобразив лицо красивой девушки. Своим рисунком я в который раз решил показать людям, что человек – это неотъемлемая часть природы. Ее нужно беречь и бережно относиться ко всему, что нас окружает. Также попробовал затронуть греческую мифологию. В моем варианте – это девушка, у которой на голове золотое руно. У меня есть уже целая серия работ, на которых я изображаю лица людей и животных, как символы единства с природой. Кстати, когда закончил работу, то к рисунку прилетела птица и принялась внимательно рассматривать рисунок", – рассказывает сайту "Сегодня" Виталий Гидеван.