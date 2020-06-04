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На Оболони построят новые теннисные корты

4 июня, 12:54

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Четыре площадки строят за счет инвестора

На проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе столицы обустроят спортивные площадки. Проект будет реализовываться за счет инвестора, сообщает КГГА.

Предварительно, на участке, ориентировочной площадью 0,5 га, предусмотрено обустройство четырех теннисных кортов. Также там будут установлены временные сооружения для общественного и служебного помещений, инвентарной комнаты, раздевалки, туалетов и душевых.

Заказчиком реализации проекта выступает "Киевский центр развития городской среды". "Киевское инвестиционное агентство" будут разрабатывать возможные передпроектные предложения и предложения с условиями конкурса по проекту.

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Напомним, в Киеве продолжается первая очередь капремонта в фитнес-парке "Лебединое". Там на месте загроможденной территории уже появилась прогулочная аллея, центральная площадь, зеленые острова с деревьями и газоном. В фитнес-парке будет несколько спортивных зон для посетителей всех возрастов и предпочтений.

За время ремонта этот парк неоднократно становился жертвой вандалов. В фитнес-парке, первую очередь которого планировали открыть уже в мае, хулиганы испортили несколько объектов.

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КГГА теннис площадки обустройство

Источник: Сегодня

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