На Оболонской набережной построят новый пешеходный мост

В Киеве в 2020 году планируют построить новый пешеходный мост, который соединит Оболонскую набережную с Оболонским островом, сообщает КГГА.

"Мостовой переход позволит создать туристический кольцевой пешеходный маршрут вокруг залива Оболонь, который соединит Оболонскую набережную с парком "Наталка" и новый пляж на острове. Также будет предусмотрен беспрепятственный доступ лиц с инвалидностью и других маломобильных жителей", – рассказали в городской администрации.

Заказчиком работ определена Оболонская РГА, которая будет отвечать за выполнение работ в установленные сроки согласно утвержденному графику.

Финансировать работы будут за средства инвесторов. Стоимость работ пока неизвсетна.

Напомним, в 2019 году после ремонта открыли пешеходный мост на аллее Героев Небесной Сотни. Его ремонтировали с мая по сентябрь. Также в 2019-м в столице открыли новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов. И хотя у него все еще нет "имени", в народе его называют "стеклянным мостом" или "мостом Кличко".

Строительство велосипедно-пешеходного моста обошлось Киеву в 278,5 млн гривен, а с обустройством прилегающей территории, в частности, Крещатого парка, Владимирской горки и фонтана, в 306 млн гривен. Буквально сразу после открытия с дорогим мостом и его стеклянным полом начались проблемы. На следующий день после открытия переправы, в конце мая, посетители заметили первое треснувшее стекло. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что имеет место диверсия и к виновным будет применено самое строгое наказание. Он пообещал, что существующую систему видеонаблюдения на мосту расширят за счет дополнительных камер под переправой.

Позже трещины на "мосту Кличко" заметили и на боковых перилах. Однако, несмотря на проблемы, новая достопримечательность Киева привлекает множество горожан и гостей столицы.

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