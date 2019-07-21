На одном из столичных участков коп случайно забрал ключ от сейфа с бюллетенями
Члены УИК вовремя вызвонили полицейского и он вернул ключи
В Киеве на одном из избирательных участков в Деснянском районе полицейский случайно забрал ключ от сейфа с бюллетенями. Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".
"В Киеве на участке № 800270 (213 округ, Деснянский район) во время утреннего заседания выяснилось, что полицейский, дежуривший ночью, забрал ключи от сейфа с бюллетенями. Участок находится по адресу ул. Данькевича, 13", - говорится в сообщении.
Члены комиссии оперативно вызвонили полицейского и он вернул ключи. Поэтому для избирателей участок открылся вовремя.
Ранее в столице полицейские составили админпротокол на председателя УИК, который находился на рабочем месте в состоянии опьянения. Также сообщалось, что в столице мужчине, сменившему место голосования, члены избирательной комиссии хотели выдать бюллетень с мажоритарщиками.
Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.
Также читайте, что нельзя делать во время голосования.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На одном из столичных участков коп случайно забрал ключ от сейфа с бюллетенями". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киевской области зафиксировали выдачу бюллетеней без паспорта: видео
Нарушения произошли в селе Домантовка
ЦИК озвучила первые данные по явке на выборах в Киеве и области
В столице активнее всего пока что избиратели голосуют на округе 219