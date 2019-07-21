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На одном из столичных участков коп случайно забрал ключ от сейфа с бюллетенями

21 июля, 13:41

Члены УИК вовремя вызвонили полицейского и он вернул ключи

Архивное фото "Сегодня"
Архивное фото "Сегодня".

В Киеве на одном из избирательных участков в Деснянском районе полицейский случайно забрал ключ от сейфа с бюллетенями. Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".

"В Киеве на участке № 800270 (213 округ, Деснянский район) во время утреннего заседания выяснилось, что полицейский, дежуривший ночью, забрал ключи от сейфа с бюллетенями. Участок находится по адресу ул. Данькевича, 13", - говорится в сообщении.

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Члены комиссии оперативно вызвонили полицейского и он вернул ключи. Поэтому для избирателей участок открылся вовремя.

Ранее в столице полицейские составили админпротокол на председателя УИК, который находился на рабочем месте в состоянии опьянения. Также сообщалось, что в столице мужчине, сменившему место голосования, члены избирательной комиссии хотели выдать бюллетень с мажоритарщиками.

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

Также читайте, что нельзя делать во время голосования.


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Тег Киев, выборы, голосование

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