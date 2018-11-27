На "Осокорках" закончили часть мурала, посвященную животным из Красной книги

Сегодня, 12:49

Дописаны и боковые части станции, где появились цветочные орнаменты

На "Осокорках" закончили часть мурала, посвященную животным из Красной книги
Автор фото: Александр Марущак, "Сегодня"

На стенах станции метро "Осокорки" в Киеве продолжается создание грандиозного мурала. Ночью во вторник, 27 ноября, была дорисована та часть картины, на которой изображены краснокнижные животные. Эта картина оставалась недорисованной несколько недель.

Так, художник добавил новые детали. В частности, появилась птица на сухом дереве и герб Украины возле карпатского медведя. Были дописаны и боковые части станции, там появились цветочные орнаменты.

фото: Александр Марущак

Мурал дописывают каждую ночь. Как известно, восемь иностранных художников создают каждый по одной части мурала, на который изображают свое видение происходящего в Украине. Картина третьего художника Kraser из Испании посвящена животным и растениям из Красной книги Украины. Художник выбрал зверей, обитающих как на западе страны, так и на востоке.

Кроме медведя, художник изобразил Львовскую ратушу, лису-корсака, которая обитает на востоке страны. На туловище лисы мастер изобразил разрушенную башню Донецкого аэропорта.

По словам куратора проекта Гео Лероса, искусство объединило Восток и Запад Украины. Так, центральной фреской стал портрет легендарного украинского актера Богдана Ступки. С одной стороны портрета нарисованы Карпаты, а с другой – донецкие терриконы.
Киев, животные, метро, картина, Карпаты, картины, художник, метрополитен, медведь, осокорки, терриконы, мурал, Гео Лерос
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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